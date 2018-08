Lise Jelsbak vurderer, at der samlet set har været flere publikummer til årets Sommer ved Søen end tidligere. Plænen var fyldt til flere koncerter, og grænsen blev nået, da Søs Fenger torsdag satte punktum for sæsonen.

- Der har været godt fyldt op til Hush, Søs Fenger, Back to Back. Ved de tre andre har der været lidt mere plads. Det er fint, der er en kombination, så det ikke går fuldstændig amok hver gang. Der skal også være nogle hyggeaftener. Begge dele er fedt. Pladsen kan heller ikke bære, at der kommer så mange hver gang, siger Lise Jelsbak.

- På publikumsiden har det været helt fantastisk. Man har slet ikke turde håbe på sådan en sæson. De sidste to år har vi kørt med, at folk skal stå op foran scenen, så der er ingen tvivl om, at der også kan være flere mennesker. Jeg tror, vi har sat rekord i år, siger Lise Jelsbak.

Sådan kalder Lise Jelsbak, eventkoordinator ved Musik Kolding og ansvarlig for Sommer ved Søen, årets koncertrække ved Slotssøen. For mens solen har braget ned over byen, er koldingenserne nærmest valfartet til den ene koncert efter den anden.

- Nogle vil gerne have Volbeat, Rasmus Seebach og D-A-D, men det ville ikke være forsvarligt. Vi bliver nødt til at booke efter kapaciteten, understreger Lise Jelsbak.

Det betyder dog, at navnene på scenen ikke kommer til at blive større end Søs Fenger og Jacob Dinesen.

- Det var dog ikke nødvendigt at sætte det i værk i går (torsdag, red.). Politiet var der også under hele koncerten, og vi havde styr på det, siger hun.

Da Jacob Dinesen sidste år spillede til Sommer ved Søen, blev grænsen overskredet. Her måtte vagter opfordre folk til at vende om, fordi plænen var fyldt, og det er Lise Jelsbak beredt på at gøre igen en anden gang.

- Der skal ikke komme flere end i går (torsdag, red.). Vi går ikke på kompromis med sikkerheden, så det skal ikke være sådan hver gang. Men jeg tror også, det var en kombination af, at det var et godt navn, der var godt vejr, og folk er kommet tilbage fra ferie. Så der var flere ting, der spillede sammen, siger hun.

Ifølge Lise Jelsbak var grænsen tæt på at være nået, da Søs Fenger torsdag satte punktum for årets sæson. Publikum stod tæt op ad hinanden, og køerne var længere end normalt.

Publikum skal udfordres

Derfor skal man heller ikke forvente, at der for eksempel kommer til at stå et af årets Grøn Koncert-navne på plænen ved Slotssøen næste år.

- Men vi håber på, at vi kan stykke et program sammen med nogle navne, som folk kender. Det gør vi jo hvert år. Vi vil også gerne udfordre publikum, lige som vi gjorde med eksempelvis The White Album i år, siger Lise Jelsbak.

Uanset hvad forventer hun, at plænen igen nok skal blive fyldt, når tonerne bliver slået an til 2019-sæsonen.

- Det, der er så fantastisk ved Sommer ved Søen, er, at folk kommer, selvom de ikke kender det navn, der spiller. Folk bakker bare op, og det er jeg vildt imponeret over. Folk vil gerne høre noget ny musik, og det er også et af vores mål at give folk en musikoplevelse med et navn, de ikke kender.