Årets Kulturevent byder på uddeling af fire kulturpriser

Kolding: Når årets kulturevent i Godset løber af stablen tirsdag den 10. april bliver et af aftenens højdepunkter uddeling af de fire kulturpriser: Årets Kulturelle Aftryk, Årets Kulturelle Highfive, Årets Ildsjæl og KulturKolding-prisen. Det er Kulturudvalget, der udpeger de nominerede til priserne og i sidste ende vinderne, dog på nær Årets Ildsjæl, som publikum vælger på aftenen med en SMS-afstemning.

- Den årlige Kulturevent er en fin chance for at hylde de mange frivillige, der gør en kæmpeindsats og brænder for kulturen. Hvis kulturen skal blomstre, så kræver det netop ildsjæle med hjerter, der banker for kulturen, og dem er der heldigvis masser af i Kolding. Det er dem, der skaber de særlige oplevelser, der kan begejstre, give stof til eftertanke og tilværelsen krydderi, og derfor er det vigtigt, at vi fejrer dem og kulturen i det hele taget, siger Jesper Elkjær, formand for kulturudvalget, i en pressemeddelelse.

Alle er velkomne til at feste med på Kulturevent 2018, og det er tilmed gratis. Det kræver bare et par klik på computeren og et print af billetterne.