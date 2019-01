Årets Koldingborger har skabt en god forretning på fiskefoder

Kolding: Årets Koldingborger 2018 er Hans Erik Bylling, der er direktør og medejer af Aller Aqua, der producerer fiskefoder. De seneste fem år er virksomheden vokset fra en omsætning på knap 600 millioner kroner til en omsætning i 2017 på 999 millioner kroner. Virksomheden, der producerer foder til hav- og dambrug, har blandt andet fabrikker i Tyskland, Zambia og Kina. Samlet har virksomheden de seneste fem år tjent knap 200 millioner kroner.

Det Business Kolding, der hvert år kårer Årets Koldingborger. Der er to kriterier, som skal være opfyldt, for at personen kan komme i betragtning. Borgeren skal have gjort en særlig indsats for byen og kommunen, og så skal borgeren gør Kolding kendt ud over by- og kommunegrænsen.

Hans Erik Bylling er tredje generation i virksomheden. Ud over at have opbygget en milliardforretning er Hans Erik Bylling bidragsyder til iværksætterselskabet StartUp Boost, som Business Kolding har taget initiativ til. Virksomhedens formål er at støtte lokale iværksættere. Bidragsyderne til StartUp Boost har doneret pengene til StartUp Boost.