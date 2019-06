975.000 kroner på vej til multicenter

Lunderskov: Nu lyder startskuddet til den fysiske omdannelse af Lunderskov Hallen og det gamle Lunderskov Rådhus, som i de kommende år skal smelte sammen og forvandles til et multicenter til glæde og gavn for alle nuværende og nye borgere.

Koldings politikere udskriver nemlig her lige inden sommerferien en check på 975.000 kroner, så den tomme kælder under det gamle rådhus kan blive ombygget til brug for en stribe aktiviteter såsom boksning, spinning og fitness. Pengene rækker også til, at cafeteriaet i Lunderskov Hallen bygges om til et stort rum, som kan udlejes til private fester og andre arrangementer og også anvendes til fællesaktiviteter for byens borgere.

De to ombygningsprojekter er første skridt på vejen mod det multicenter, som en gruppe borgere i Multicentrets styregruppe i regi af Lunderskov Lokalråd har arbejdet på i fem år. Multicentret er nøje beskrevet i en masterplan med tegninger og skitser, som Tegnestuen Mejeriet står bag, og undervejs i forløbet har DGI i en stor analyse fastslået, at der er et stort behov og ønske om et fælles samlingssted i Lunderskov. Multicenter-projektet vil i fuld skala koste omkring 40 millioner kroner at realisere.