90 ældre fra ni plejehjem tog til fest på landet

Landbomuseet

Landbomuseet Kolding ligger på Brødsgårdsvej 52 omgivet af herlig natur.Ud over ting og sager fra landbruget indeholder samlingen også husholdnings- og håndværkshistorie.Frem til den 20. oktober er museet åbent hver onsdag og lørdag klokken 14-17.Entreen koster 20 kroner for børn og 40 kroner for voksne.Hvis man melder sig ind i museets støtteforening, får man mulighed for at leje stalden, hvor der kan holdes fest.Du kan læse mere på museets hjemmeside: https://landbomuseet.kolding.dk/