8.e fik styr på pengene

Kolding: I uge 11 var der penge og privatøkonomi på skemaet på adskillige skoler landet over. I 8.e på Kolding Realskole var personlig rådgiver og praktikant fra Danske Bank i Kolding, Christian Aagaard Jensen og Camilla Jessen på besøg som gæsteundervisere.

Mere end 700 skoler landet over deltog i uge 11 i årets officielle "Pengeuge", som blev afviklet for femte år i træk. Med afsæt i materiale fra Danmarks Matematiklærerforening og Finans Danmark blev 7. - 9.-klasserne undervist i privatøkonomi af gæsteundervisere fra landets banker.

- Det kan være med til at hjælpe dem, når de selv står over for økonomiske beslutninger både nu, men også senere i livet. Og netop i den alder, som eleverne har nu, er det relevant, fordi mange får flere penge, for eksempel i form af lommepenge, et fritidsjob eller i konfirmationsgave, forklarer Christian Aagaard Jensen i en pressemeddelelse.

I løbet af de par timer Christian og Camilla besøgte 8.e på Kolding Realskole, tog de i høj grad udgangspunkt i de økonomiske dilemmaer, som teenagere ofte oplever, men også deres drømme og ønsker blev inddraget - og dem var der ganske mange af. Blandt andet var der elever, som allerede var begyndt at spare op til et kørekort.