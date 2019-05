89 år efter skibsforlis samles 36 efterkommere til skipper Rask

I 1930 sank fragtskibet Ingeborg med skipper Rask og to sønner. Alle blev reddet af en pram, og lørdag mødes 36 efterkommere til skipper Rask i lokalarkivet i Hejls.

Det er Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde, der har været tovholder på arrangementet, og nu håber arkivet og Connie Rask D'haene at blive endnu klogere på skibsforliset. Måske arkivet kan få sat navne på nogle af de mennesker, der er på billeder fra dengang fragtskibet lå i Hejlsminde? Måske dukker der andre historier op omkring slægten?

- Mange af dem, som deltager, har aldrig set hinanden og har aldrig hørt historien. Jeg kendte godt historien, men det er ikke noget, min farfar eller far har talt om, siger Connie Rask D'haene.

Hejls: Det er to år siden, at Connie Rask D'haene kastede sig over slægtsforskning. Gravearbejdet i arkiver og aviser betyder, at 36 efterkommer til familien Rask mødes lørdag. De yngste er 3 tipoldebørn til skipperen og hans kone Jane Harrison Rask.

- Jeg synes, det er vildt sjovt med slægtsforskning, og så synes jeg jo, at det er sjovt, at der dukker sådan en historie op. Det er interessant at møde mennesker, der har den samme baggrund som mig.

Lokalarkivet starter med at fortælle om skibsforliset i 1930. Derudover er der kaffe på arkivet i Hejls, og så vil der forhåbentlig opstå snak i krogene, og endelig skal selskabet en tur forbi havnen i Hejlsminde, hvor Ingeborg lå for anker indtil 1930. Privatfoto

Vildt sjovt

Til daglig er Connie Rask D'haene, der bor i Frørup, arbejdsmiljøkonsulent, og for to år siden begyndte hun at kigge i kirkebøger, og senere har hun kigget i arkiverne i Hejls, hvor hun stødte på historierne om sin oldefar og oldemor, skipper Rask og Jane Harrison Rask.

Sømanden havde slidt og slæbt for at spare sammen til skibet, forklarede skipperen til Kolding Folkeblad efter forliset, hvor skibet sank i stormvejr ved Årø, da det var på vej fra Sønderborg til Hejlsminde.

Tilbagemeldingerne fra de lidt fjerne slægtninge har været meget positiv. Selv tager hun sine to søstre og mor med til arrangementet lørdag.