87 familier modtager julehjælp fra Kolding Madhjælp

I Fakta på Vejlevej i Bramdrupdam står to ældre kvinder med en indkøbsvogn og en indkøbsseddel i hånden.

De er der dog ikke for at handle ind. Men for at samle ind.

De samler nemlig mad ind til julehjælp. Syv frivillige står for at informere om Kolding Madhjælp et par gange om ugen, og ellers står vognen til at smide mad i altid i butikkerne. Når kunderne kommer ind i butikken, kan de få udleveret en indkøbsseddel og vælge en ting eller to, som de vil donere.

- Vi er utroligt glade for, at folk har været så søde at donere så meget. Det skal de have stor cadeau for, siger Ida Jørgensen, som er formand for Kolding Madhjælp.