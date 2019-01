83.000 besøgte Geografisk Have i 2018

Den varme sommer var dyr i Geografisk Have, hvor sprinkleranlægget var på overarbejde. Trods de færre gæster, som i de hede sommermåneder valgte at søge mod strandkanten, formåede haven at indhente hen over sæsonen.

Kolding: Det er med et smil på læben, at haveleder Lene Holm lukker porten til 2018. Indgangstælleren står på 83.000, og dermed blev året præcis lige så velbesøgt som i 2017. Det var første år, hvor man talte de besøgende både i den betalte del af sæsonen og i den del af året, hvor man frit kan træde gennem porten og gå en tur i Geografisk Have.

- Geografisk Have er en have til inspiration. Og det skal den være på mange forskellige måder. Vi afspejler den interesse, der er omkring os, så når der i dag er stor fokus på køkkenhaven hjemme hos private, så er det naturligt, at vi også kommer med et bud på, hvordan man kan bruge sin køkkenhave, siger Lene Holm.

Også her bliver der lagt vægt på nogle af de samarbejder, som har været med til at skabe nogle af havens fornyelser. Det gælder eksempelvis køkkenhaven, der ligger som nabo til det store væksthus. I den forgangne sæson har køkkenhaven haft fokus på middelaldermad, i 2019 er der vægt på spiselige blomster. Det sker i et samarbejde med de frivillige bag Praktisk Økologi.

Geografisk Have har fået en bestand af indiske løbeænder, som er sjove at se på og mere højrøstede end de fleste andre racer. De er pingvinerne indenfor anderacer; meget opretstående. De spiser også dræbersnegle, og er meget aktive til at afpatruljere området. De kan ikke flyve, højst hoppe samt bakse lidt med vingerne og hvis de var så heldige at gøre det samtidig med et lille vindstød, kommer de maksimum to meter frem ? aldrig højt op. Foto: John A. Petersen

- Insekthoteller er der stor interesse for, så selvfølgelig skal vi have et kæmpe insekthotel, der kan inspirere andre. Men her kan også være rodebunker, hvor frøer kan gå i hi, eller små huse til pindsvin. I Irishaven vil vi vise mange af de ting, man kan gå hjem og kopiere i sin egen haven, siger Lene Holm.

Den såkaldte Iris-have er også under forvandling, og her vil Geografisk Have samarbejde med Naturskolen Perlen, som vil arbejde med, hvordan man øger naturkvaliteten i sin have. Det sker blandt andet med opførelsen af et insekthotel.

Keramiker Gerhard Schwart står bag skulpturen "Kompostbunke", der er købt af Kolding Kommune og foræret til Geografisk Have, hvor den er placeret i køkkenhave-afdelingen. Haveleder Lene Holm fortæller, at den netop er blevet renoveret og fremstår i fineste form. Skulpturen blev skabt i 1994 i et samarbejde med de daværende medlemmer af kunstnergruppen Kolding Kunst Kompost. Foto: John A. Petersen

- Vi har investeret en del i cafeen i år, men min forventning er, at frem over vil Café Lykkefund bidrage positivt til havens økonomi, siger Lene Holm.

Geografisk Have har en stor samling af iris, som plejer at stå i haven her. De bliver nu flyttet, og så skal denne del af Geografisk Have udvikles sammen med Naturskolen Perlen. Meningen er, at man her vil vise, hvordan man kan skabe større naturværdi i sin have. Foto: John A. Petersen

Plan for Olsens hus

Geografisk Have går ind i 2019 med en revideret visionsplan, der markant vil modernisere attraktionen med blandt andet et nyt besøgscenter og et endnu stærkere fokus på dyrene i haven. Og så rummer planen en udvikling af grundlægger Aksel Olsens hus, som ligger nabo til haven. Her er målsætningen at indrette et historie- og formidlingscenter.

- Men det er en meget stor investering, og derfor har vi også beskrevet for byrådet, at projektet godt kan gennemføres i mindre etaper ad gangen. Vi har fået de første 100.000 kroner fra Kaj D. Fonden, men det vil koste fem millioner kroner blot for renoveringen af huset. Håbet er lysegrønt, men vi er selvfølgelig meget spændte på, hvad politikerne beslutter, når de lægger træffer beslutninger om anlægsbudgettet i januar.