For Ib Skov Pedersen er alder ingen hindring. Han er snart 81 år, er engageret i ni forskellige bestyrelser og tager jævnligt turen fra Middelfart, hvor han bor til daglig, og til Det Frivillige Beredskab i Kolding. Man skal sørge for at holde sig selv i gang, for der er ikke andre, der gør det, siger han.