800 grundejere får glæde af støjskærm: Det tager toppen

For de beboere i Bramdrupdam, der er mest plaget af støjen fra motorvejen, vil støjen blive "væsentligt" lavere. - Men man skal ikke forvente, at der bliver helt stille, lyder det fra projektleder i Vejdirektoratet.

- Dem, der får nedbragt støjen mest, de får reduceret støjen med 3-6 decibel. Det varierer i forhold til, hvor tæt du bor på motorvejen. Dem, som bor tættest på, får naturligvis største glæde. Man plejer at sige, at en nedbringelse på 3 decibel er en hørbar men lille ændring. Men fra 5 decibel og op er det en væsentlig og tydelig ændring, siger Sonja Petersen, der er projektleder hos Vejdirektoratet.

Kolding: Husejere tæt på motorvejen vil tydeligt kunne høre forskel, når Vejdirektoratet i slutningen af året er færdig med at bygge en cirka 1800 meter lang støjskærm til glæde for de cirka 800 grundejere i Bramdrupdam.

Toppen bliver fjernet

Det er et samlet anlægsprojekt til 43 millioner kroner, hvor Kolding Kommune bidrager med 20 millioner kroner til at reducere støjen fra motorvejen. Skærmen bliver beklædt med trælameller, fordi det er erfaringen, at det holder graffiti væk, og enkelte steder vil skærmen bestå af glas, så der er udsyn fra en lille skov.

- Men man skal ikke forvente, at der bliver helt stille. En støjskærm har også sine begrænsninger. Det er ikke sådan, at der bliver fuldstændig stille. Den tager toppen, hvis man kan sige det sådan. I Bramdrupdam er der cirka 800 grundejere, der ligger over den vejledende støjgrænse på 58 decibel, som er fastsat af Miljøstyrelsen. Dem, der ligger højt i feltet og tæt på motorvejen, de vil opleve, at toppen bliver fjernet. Det skal vi ud og informere meget mere om, så folk får de rigtige forventninger, siger Sonja Petersen.

Arbejdet med at anlægge støjskærmen betyder, at Vejdirektoratet planlægger at ekspropriere ni jordstykker midlertidigt, mens fire lodsejer bliver ramt af permanent ekspropriation. Det gælder én virksomhed, Kolding Kommune og to husejere, der mister henholdsvis 118 og 82 kvadratmeter af deres baghave i forbindelse med projektet.