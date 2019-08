800 ældre skal vælge hjemmehjælper: Om de kan beholde den hjælper de kender afgøres til efteråret

De tre private plejefirmaer, der nu yder hjemmehjælp i Kolding Kommune, er alle som udgangspunkt interesserede i at fortsætte, når Kolding nu sender hjemmehjælpen i udbud. Antallet af godkendte firmaer skæres ned fra tre til to, så det kan ikke undgås, at nogle ældre må byde en ny hjemmehjælper indenfor i stuen.

Der er ingen garanti for, at de nuværende plejefirmaer vælges, selv om de byder sig til.

- Udbudsmaterialet fra Kolding Kommune er så nyt endnu, at vi ikke har fået sat os ind i alle detaljer, men jeg går ud fra, at vi byder ind igen, siger Øjvind Hulgaard, der er bestyrelsesformand i Kære Pleje.

Attendo, Kære Pleje og Svane Pleje er de tre firmaer, som hjemmehjælpsmodtagerne nu kan bruge. Og meldingen fra de tre firmaer er, at de alle som udgangspunkt er interesserede i at fortsætte.

Kolding: Til efteråret vil de omkring 800 ældre, der får fjernet nullermænd eller hjælpes med deres personlige pleje af et privat firma, få besked om, hvilke to firmaer de kan vælge mellem efter 1. februar næste år. De seneste år har tre firmaer været godkendt, men efter en ny udbudsrunde skal antallet reduceres til to, så det kan ikke undgås, at nogle ældre må skifte firma.

Kolding Kommune har i øjeblikket aftale med tre private hjemmehjælpsleverandører: Attendo, Kære Pleje og Svane Pleje. Aftalerne blev indgået efter udbud pr. 1. januar 2015 og udløber 31. januar 2020. Kommunen gennemfører nu et nyt udbud vedrørende hjemmehjælp, hvor kommunen ønsker at indgå aftale med to private leverandører ud over kommunens egen hjemmehjælp.Omkring 2.350 borgere er visiteret til hjemmehjælp, og hver tredje vælger en privat leverandør til at levere enten praktisk hjælp eller personlig pleje. Kommunen vælger leverandørerne efter vægtning af kvalitet og tilbudsprisen med henholdsvis 60 procent og 40 procent. Der er frist for afgivelse af tilbud den 16. september, og i oktober vil resultatet af udbuddet blive offentliggjort.

Fra tre til to

Når kommunen reducerer antallet af private leverandører fra tre til to, skyldes det blandt andet, at et relativt lavt antal hjemmehjælpsmodtager vælger et privat firma. Det drejer sig som nævnt om omkring 800 borgere. Kommunen er geografisk stor, og det kan være vanskeligt for tre private leverandører at drive en rentabel ruteplanlægning og virksomhed i aften- og nattetimerne.

Direktør i Attendo Danmark, Søren Andersen, synes, det er yderst fornuftigt at skære ned på antallet af leverandører.

- Ingen får noget ud af, at man ligger og kører i halen på hinanden. Det sviner miljøet, og al den unødvendige kørsel får hverken kommunen, borgerne eller firmaerne noget ud af, siger han.

Om at reducere antallet af leverandører fra tre til to siger Niels Brun Madsen, der er vicedirektør i Svane Pleje:

- Hvis kommunen gør det, fordi den gerne vil have, at den enkelte leverandør bliver mere robust i kraft af, at man får flere borgerne, så er det godt nok. Men vi bliver selvfølgelig trætte af det, hvis vi taber i udbudsrunden.

Niels Brun Madsen mangler lige som sine to kolleger at fordybe sig i udbudsmaterialet, men ud fra det han har set, så er han glad for, at firmaerne ikke kun måles på økonomi.

Ved Koldings allerførste udbud af privat hjemmehjælp blev timeprisen presset langt ned, og det udløste flere konkurser blandt de private plejefirmaer. Konsekvensen blev blandt andet, at hundredvis af ældre måtte skifte hjemmehjælper. Nogle ældre blev ramt mere end en gang.