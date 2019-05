Kolding: Per Andersen, journalist, Slotssøvejen 9, Kolding, fylder mandag den 6. maj 80 år.

Per Andersen, der er gift med Tove M. Karlsen, stammer fra Svendborg. Som 18-årig stod han til søs som telegrafist/sekretær i rederiet A.P. Møller.

Seks år senere gik han i land og i lære som journalist på Vestjysk Aktuelt i Esbjerg. Han blev senere egnsredaktør for Jyllands-Posten i Sydvestjylland. I 1969 flyttede han til hovedredaktionen i Viby som redaktionssekretær. To år senere blev han ansat som lektor/afdelingsleder på Danmarks Journalisthøjskole i Århus for at være med til at opbygge og udvikle den dengang nyoprettede statslige journalistuddannelse.

I 1980 blev han ansat som informationshef ved det jysk-fynske kraftværkssamarbejde Elsam. Han flyttede i den forbindelse til Kolding.

Da Elsam blev fussioneret i Elsam (nu Dong) og Eltra (nu Energinet.dk), blev han informationsdirektør i Eltra. Han blev pensioneret fra Eltra i 2006.

I foråret 2019 er et skrift om etableringen af den første jævnstrømsforbindelse mellem Vestdanmark og Norden genudgivet. Konti-Skan - en strategisk satsning

I ti år var han medlem af driftsbestyrelsen for TV-Syd - en overgang formand. Han var også i flere år formand for TV-Syd fondens bestyrelse, ligesom han i fire år var formand for Kolding Mandskor. Siden august 1987 har han hørt til "morgensvømmerholdet" i Slotssøbadet i Kolding,.

Dagen fejres med åbent hus kl. 16-18 på Den Engelske Pub, You'll Never Walk Alone, A.L. Passagen 2 i Kolding.