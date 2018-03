79-årig kvinde er på nippet til at lukke en af landets mindste planteskoler

Annemarie Kousgaard overtog sin fars planteskole i Viuf som 28-årig. Nu er hun 79 år, og med alderen er hun blevet så dårligt gående, at hun næppe vil være i stand til at have planteskole ret meget længere. Foto: Claus Skovholm.

Som 28-årig overtog Annemarie Kousgaard sin fars planteskole. Her godt 50 år senere kniber det med helbreddet, og hun forudser, at hun næppe er i stand til at have planteskolen ret meget længere.

Kolding: 79-årige Annemarie Kousgaard er klar over, at hun snart ikke længere kan drive den planteskole, som hendes far, Christen Kousgaard Larsen, grundlagde i Viuf for mere end 100 år siden. - Af helbredsmæssige årsager bliver jeg nok snart nødt til at lukke planteskolen. Jeg er næsten 80 år og er meget dårligt gående. Jeg havde et hoftebrud i sommer, og det er jeg slet ikke kommet mig over. Slidgigt i knæene gør det ikke bedre, så jeg vil næppe være i stand til at have planteskole ret meget længere. Hun går med en og til tider to stokke. - Og når man gør det, så kan man desværre ikke gøre ret meget, men jeg har ikke helt mistet håbet om, at jeg kunne blive lidt bedre gående, inden det bliver forårssæson. Det håber jeg inderligt. Tager du et år mere med planteskolen, hvis du bliver bedre gående? - Det kan jeg slet ikke sige noget om.

Vil blive i sit hus Har du prøvet, om du kunne sælge planteskolen? - Nej, jeg vil gerne dø her i mit hus. Så jeg har ingen planer om at sælge. Hvordan vil du beskrive huset? - Det er gammelt, upraktisk og koldt. Det er jo fra 1880'erne, derfor er der enstens-mur og her er ingen isolering. Det er ret upraktisk, men jeg er glad for at bo her alligevel. Har du gjort noget ved huset? - Nej, der skal flere hundred tusinde kroner til, hvis der skal ske noget effektivt. Det har jeg ikke formue til. Hvorfor betyder huset så meget for dig? - Det er mit barndomshjem. Det er ikke bare huset. Det er også mine omgivelser, der betyder meget for mig. Jeg har mange minder i huset og har ikke skiftet møblementet eller noget som helst andet ud. Mine interesser har ligget udenfor. Det er planterne og arbejdet. Hun overtog planteskolen efter sin far som 28-årig, og den har fyldt så meget i hendes liv, at hun ikke har haft tid til at tænke på mand og børn.