76-årige Olaus vil plante roser i Kongensgade

Olaus Aaquist har fremelsket 150 rosenplanter af sorten Rose de Recht hjemme i sin have, og nu har han tilbudt Kolding Kommune at plante 80 af dem ud rundt om kirsebærtræerne i Kongensgade. Foto: Søren Gylling

Forkærligheden for roser ligger i generne hos 76-årige tidligere skolelærer Olaus Aaquist, hvis far var leverandør af roser til dronning Ingrid. Nu tilbyder han at genplante roserne i Kongensgade og holde dem vedlige.

Christiansfeld: Synet var betagende, når man i gamle dage kørte ind Christiansfeld nordfra ad Kongensgade, mens røde roser i et bredt bed i højre side af vejen blomstrede i fuldt flor. Det var før kommunesammenlægningen og den nye storkommunes beslutning om at sløjfe bedet for at spare udgifterne til vedligehold. - Det var jo megaflot, men også meget arbejdskrævende at holde, konstaterer tidligere skolelærer i kemi og fysik på Christiansfeld Skole, 76-årige Olaus Aaquist, mens han viser rundt i sin imponerende have, som han selv fra A til Z har anlagt ved hjemmet i Damgårdsparken 5. Nu har han fået den idé, at han vil genskabe synet. Derfor har han tilbudt Kolding Kommune at plante 80 roser rundt om kirsebærtræerne i højre side af Kongensgade, vedligeholde dem - og fjerne dem igen, hvis eksperimentet ikke lykkes. - Jeg vil gøre det, fordi det skal se pænt ud, og fordi jeg har lyst til det, forklarer han.

Afgørelsen Olaus Aaquist har afleveret sit tilbud om at plante roser i Kongensgade til byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen (DF), som nu sætter sagen på dagsorden i teknik- og klimaudvalget. Det er politikerne her, der skal afgøre, om kommunen vil sige ja til tilbuddet.

Gør de det, vil Olaus Aaquist plante roserne ud i uge 42.

Sagen kommer på udvalgets kommende møde i august.

Foto: Foto: Søren Gylling Sådan ser den smukke rose ud. Foto: Søren Gylling

Kasseret af genboen Olaus Aaquist fik ideen en nat for et par år siden. - Nu er jeg jo oppe i den alder, hvor man ligger vågen et par timer om natten. Det bliver nogle irritable over. Ikke jeg. Jeg ligger og planlægger og får gode ideer, smiler han, mens han står midt i den del af sin have, hvor han har fremelsket 150 sunde og robuste planter af sorten Rose de Rescht, som kan spores helt tilbage til 1807. Rosen, som Olaus fik den første af af sin genbo, da hun ville kassere den, lever op til de ting, han gerne ser, at en rose har: En dejlig duft, en flot farve og en fin form - og så skal den være modstandsdygtig overfor rosensygdomme og være remonterende, hvilket vil sige, at den blomstrer flere gange om året. Rundt omkring i hans have støder man på 46 forskellige slags roser, guldregn, et ferskentræ, vindruer, tomater, ærter, gule lupiner, som giver næring til næste års kartoffelbed, jordbærplanter, bønner, hindbær, æbler, kirsebær og meget, meget mere. Og ude på vejen i villakvarteret står de første af de rødege, som Olaus selv har dyrket frem fra frø til træer og plantet i to af lommerne. Nu pryder rødegen alle syv lommer i hele villakvarteret.

Foto: Foto: Søren Gylling Olaus Aaquist har en række ønsker til den perfekte rose - og rosen her lever op til dem alle. Blandt andet skal den dufte dejligt og have en flot farve. Foto: Søren Gylling

Dronningen Olaus Aaquists glæde ved blomster og planter ligger i generne. Hans far Charles var en prisbelønnet gartner og planteskoleejer, og også han havde en stor kærlighed til roser, som han var knaldhamrende dygtig til at lave. Derfor var han også leverandør af roser til dronning Ingrid, da Rømødæmningen blev indviet i 1948. - Men det er mig, der styrer haven, den skal ikke styre mig, forklarer Olaus - og man forstår, hvad han mener, når man ser, at ukrudt sagtens kan få lov at stå, og at græsplænen ligner en græsplæne og ikke en golfbane. For der skal også være plads til andre ting i hans og fru Grethes liv. Eksempelvis er de ivrige sejlere, og især har deres ni meter lange svenske sejlbåd bragt dem til Sverige, Finland og Norge mange gange. Billeder på køkkenvæggen afslører, at de også kan fange laks i den helt tunge vægtklasse. Olaus har også en part i et firepersoners Cessna-fly af typen 172, og siden han som 61-årig tog flycertifikatet, har han fløjet mindst 12 timer om året - dog ikke i år. - Jeg afventer lige en ny lægeattest efter en operation for grå stær, smiler Olaus og fastslår, at han aldrig kommer til at sidde i en stol og stirre ud i luften. Så han har tid nok til at passe det hele. Også en nyt rosenhav i Kongensgade, lover han.