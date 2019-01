75 gymnasieelever leverer musical med appel til de fleste

Kolding: "Vi tager scene 11. Nej, ikke manus på scenen. Vi er klar. Fortsæt".

Instruktør Michael Sirach sætter scenen i gang. Kort efter begynder det 16 mand store band med saxofoner, guitarer, klaverer, trækbasuner, bongotrommer, kontrabas og elbas at spille, så loftet er ved at lette. Så går to sangerinder på, og nu kommer danserne springende ind på gulvet.

Vi er på den gamle Riis Toft Skole, hvor 75 elever fra alle årgange på Munkensdam Gymnasium er i gang med at indøve årets musical.

Det er kun anden gang, at danserne, skuespillerne, musikerne og backstage-folkene er samlet, og nu skal de bruge resten af januar til at få "Hvad, der gør en blomst" til at gå op i en fuldendt helhed.

Musicalen med hovedpersonerne Aske, der er videnskabsmand og opfinder, og Flora, som er musiker, er skrevet af to tidligere Munkensdam-elever, og den stiller spørgsmålet: Er teknologien ved at overtage kunsten, og kan computere overhovedet lave kunst?

Michael går i 3. g og er instruktør på musicalen for tredje gang. Han har allerede en rigtig god fornemmelse af, hvordan dette års forestilling lander:

- Vi er godt med, og jeg føler, at vi kommer til at levere et af de bedste stykker. Vi kommer også til at appellere til det bredeste publikum nogensinde, fordi vi fuldstændigt har distanceret os fra gymnasieverdenen den her gang. Det er en smuk historie, siger Michael uden at ville røbe meget mere om handlingen.