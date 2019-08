75-årige Birgit bader hver eneste dag: Det bedste der er sket for mig

Kolding: Den 16. november for otte år siden hoppede Birgit Pedersen fra Strandhuse i det iskolde vand foran Hotel Koldingfjord for allerførste gang. Dagen inden havde hun været med ude for at se sin datter springe i fjorden.

- Det så virkelig lækkert ud, og min datter sagde: Mor, så går du med i morgen. Det gjorde jeg. Og jeg var solgt, smiler den 75-årige kvinde, som har badet hver eneste morgen lige siden den dag for otte år siden. I hverdagene er det klokken 07.30, man kan se hende gå ud på badebroen for enden af Lyshøj Allé, hvor vinterbadeklubben Hop i fjorden holder til nu - i weekenden strækker hun den til halv ni.

- Jeg har aldrig været træt af at skulle afsted, og jeg er aldrig i tvivl. Om det hagler, sner eller regner - det er fuldstændig ligegyldigt. Da jeg startede, var mit humør påvirket af en fejloperation, og det hjalp mig psykisk, da jeg begyndte at bade. Det gør et eller andet ved én. Siden jeg begyndte at bade, siger min mand til mig: Du er altid glad. Det her er det bedste, der er sket for mig, fortæller Birgit Pedersen efter lørdagens 200 meters svømning. Om vinteren, når vandet er iskoldt, nøjes hun med 10 svømmetag, før hun stiger op fyldt af energi og lyst til at gå i gang med en ny dag.