75-årig billedkunstner bag ny udstilling: - Bekymringer forsvinder, mens man maler

Christiansfeld: I forvejen er den smukke, gule Tyrstrup Kirke et stop værd, hvis man er på udflugt i sin egen kommune, og resten af året er der endnu en god grund til at gøre holdt her.

I sognehuset, der ligger lige bag kirken, udstiller den lokale billedkunstner Jørgen Ibenfeldt nemlig, og de mange værker kommer rundt i alle hjørner af hans alsidige virke, der breder sig fra det strengt naturalistiske til det kulørte og abstrakte.

- Der er ingen genre, som afskrækker mig. Jeg forsøger bare at sætte mig godt ind i, hvordan man gør, og så går jeg i gang, siger Jørgen Ibenfeldt, som søndag selv introducerede udstillingen ved en velbesøgt fernisering i sognehuset. Her fortalte han om, hvordan han kom i gang med at male, og hvorfor det er vigtigt for ham at blive ved, selv om han nu har rundet 75 år.

- Hvis man har noget, man går op i, så glemmer man mange andre bekymringer, sagde han blandt andet i sin tale, og den pointe var der flere blandt gæsterne, som nikkede med på.