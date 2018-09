67-årige Torben: Uden Folkekøkkenet havde jeg nok lukket mig inde i skidt og lort

Folkekøkkenet er et af Koldings syv sociale væresteder. Her kommer 67-årige Torben Mikkelsen hver dag. Find modet og kom afsted, er hans råd til ligestillede.

- Jeg har været meget ensom, og jeg er altid blevet nedgjort til, at jeg ikke duede til noget. Det har sat mig lidt tilbage, og det gjorde det også, at min far drak, fortæller Torben.

Hver dag tager han bussen fra sin lejlighed ude i Viuf og ind til Folkekøkkenet på Haderslevvej, hvor han trådte ind ad døren for første gang for at holde juleaften, så ensomheden ikke ville være hans eneste gæst.

Kolding: 67-årige Torben Mikkelsen sidder ved et af bordene under parasollerne på Akseltorv, hvor Udsatterådet og Koldings syv sociale væresteder denne lørdag præsenterer sig selv og spreder kendskab til deres nogle gange livsvigtige funktion for mennesker, som ikke altid har medvind på livets lange landevej.

- Så begyndte mit nye liv. Jeg fandt ud af, at jeg gerne ville være noget for mennesker, smiler Torben, som slog sig ned i Kolding.

Så for at komme til hægterne igen var han i en periode på det kristne rehabiliterings- og omsorgsenter Kildegården i Ryslinge på Fyn, og ad den vej stiftede han bekendtskab med Den Apostolske Højskole i Kolding, hvor han deltog i et kursus med sang.

- Jeg var så uheldig at rende ind i den periode i slutningen af 70'erne, hvor arbejdsløsheden var meget stor, så jeg havnede i det sociale system og har været under revalidering siden mit 18. år, fortæller Torben om sit liv.

Som udsat menneske er der mange muligheder for at komme i kontakt med andre i Kolding, der har 7 sociale væresteder. De præsenterede sig selv ved et arrangement på Akseltorv lørdag. Foto: Michael Svenningsen

Find modet

Snart efter meldte han sig som frivillig i Folkekøkkenet, hvor han hjalp med at servere.

- Nu har jeg haft noget sygdom, så nu hygger og snakker og spiller jeg med folk. Men det er jo også en frivillig indsats, for vi skal jo gerne holde på folk, forklarer han.

Torben ved, at Folkekøkkenet og personalet dér har en enorm betydning for kvaliteten af hans liv:

- Bare det at komme derned og have et fællesskab og spise sammen med andre. Og så er der nogle til at holde mig lidt i ørerne for eksempel med at holde mig ren, og hvis der er noget, der går lidt skævt.

- De har også hjulpet mig med at finde lejligheden i Viuf, fortæller Torben, som blev smidt ud af sin forrige lejlighed med få dages varsel, fordi han var begyndt at misligholde den.

Hvordan tror du, at dit liv ville være, hvis du ikke havde et socialt værested som Folkekøkkenet at være en del af?

- Så havde jeg nok lukket mig inde og siddet i skidt og lort, sådan som det var ved at ske for tre år siden. Men på Folkekøkkenet opdagede de, at jeg var ked af det, og fandt lejligheden til mig i Viuf, hvor jeg har hjemmehjælp, fortæller Torben.

Han har et godt råd til alle andre, der har det svært, ligesom han har haft det.

- Man skal finde modet til at tage ind på et sted som Folkekøkkenet. Man skal se at komme afsted, siger Torben.