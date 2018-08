67-årig køber sig ind i byggefirma: Arbejdet har altid været min hobby

Han savnede branchen, og efter en pause på knap tre år har Kaj Aage Nielsen, 67 år, købt halvdelen af et af Koldings ældste byggefirmaer, Kjæhr & Trillingsgaard.

Kolding: Det er tre år siden, at Kaj Aage Nielsen, der er 67 år, stoppede som direktør i entreprenørfirmaet Daugaard Pedersen. Nu vender han tilbage til direktørstolen i Kjæhr & Trillingsgaard, der retter fokus mod erhvervsbyggeri og boligetagebyggeri. - Der er måske nogle, der vil undre sig over, at jeg køber halvdelen af en god, gammel butik. Men mange, der kender mig, ved, at mit arbejde altid har været min hobby. Og i de to et halvt jeg har gået og lavet lidt bestyrelsesarbejde, der har jeg simpelthen ikke kunne finde noget, der interesserer mig lige så meget som den branche, jeg kommer fra, siger Kaj Aage Nielsen, der har købt halvdelen af firmaet. Han kører nu parløb med Christian Trillingsgaard i spidsen for de syv mand på kontoret.

- Jeg er lige så sulten som for 25 år siden. Så det bliver rigtig sjovt. Jeg er klar til de næste ti år. Jeg har slet ikke fokus på at stoppe. Kaj Aage Nielsen, der har købt sig ind i Kjæhr & Trillingsgaard

Stadig sulten Efter Kaj Aage Nielsen stoppede i Daugaard Pedersen i efteråret 2015, har han været tilknyttet lokale JN Group, og han stødte i foråret tilfældigt ind i Christian Trillingsgaard, der er fjerde generation i firmaet Kjæhr & Trillingsgaard. Efter et par møder fandt de fælles fodslag om den nye konstellation. - Jeg er lige så sulten som for 25 år siden. Så det bliver rigtig sjovt. Jeg er klar til de næste ti år. Jeg har slet fokus på at stoppe. I al beskedenhed synes jeg selv, at jeg har noget at byde på, siger Kaj Aage Nielsen, der bliver manden, der står for markedsføring og salg. Det betyder også, at virksomheden, der er fra 1906, skal støves lidt af.

Starter på en frisk Kjæhr & Trillingsgaard har haft flere fine år efter finanskrisen, men i 2016 fik byggefirmaet et underskud på 11 millioner kroner og i 2017 blev underskuddet 3,6 millioner. Resultaterne hænger sammen med flere tvister om afsluttede byggerier, og de store underskud betød, at cirka 15 timelønnede, der arbejdede i betonafdelingen, blev afskediget, på nær to mand. Samtidig er funktionærstaben halveret til syv medarbejdere, fortæller Christian Trillingsgaard. - Vi har to-tre sager kørende, og det bliver noget, jeg skal forfølge. Vi har en opgave tilbage, men ellers bliver det gamle selskab afviklet. Det skal ikke rodes sammen med det nye selskab, vi har oprettet, som Kaj er en del af, siger Christian Trillingsgaard. Virksomheden flytter samtidig adresse fra Egtvedvej til lejede lokaler på Kokholm, hvilket skal være med til at understrege, at tavlen skal viskes ren, og at Kjæhr & Trillingsgaard er startet på en frisk. Det er dog de gamle dyder, at Kaj Aage Nielsen vil fremhæve.