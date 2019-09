65-årig bedstefar dømt for seksuelle krænkelser mod ti-årigt barnebarn

Kolding: Onsdag kort efter middag faldt der dom i sagen om den 65-årige bedstefar, der var tiltalt for at have krænket sit barnebarn på ti år seksuelt.

Retten i Kolding idømte manden halvandet års fængsel på baggrund af pigens troværdige og detaljerede forklaring. Også pigens mors forklaring blev afgørende for rettens afgørelse.

Den 65-årige har anket dommen til frifindelse. Retten bestemte desuden, at den 65-årige fortsat skal være varetægtsfængslet. Den afgørelse er blevet kæret.

Læs mere på jv.dk senere.

JydskeVestkysten nævner normalt navne, når en person er blevet idømt mere end et års fængsel, men af hensyn til offeret har JydskeVestkysten valgt ikke at nævne den 65-åriges navn, da familien let vil kunne identificeres.