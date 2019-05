Kolding: - Jeg kan godt sige dig, at den altan vil blive brugt for mit vedkommende. Jeg vil nyde udsigten med og uden en kop kaffe hver evig eneste dag. Det bliver så godt.

61-årige Ivan Bønneland sidder sammen med sin familie i solskinnet ved et bænkebord foran de gamle, gule træbygninger ved Marina Syd, som myldrer med mennesker denne lørdag i anledningen af Havnens Dag.

Samtaleemnet er Kolding Kommunes kæmpestore planer om at opføre en helt ny bydel, Marina City, lige her, hvor de sidder. Marina City skal have Danmarks største lystbådehavn uden for hovedstadsområdet med 1000 bådpladser, 400 boliger, hvoraf mindst 100 skal være almennyttige og bygges af Bovia/AAB, en snes husbåde, fritidsfaciliteter, bådhuse og meget mere.

I sine drømme er Ivan Bønneland allerede flyttet ind.

- Jeg bor hos Bovia/AAB i Rosenhaven, og for tre uger siden var vi ude på en bustur med boligselskabet for at se på almene boliger. Sådan en tur arrangerer de hvert år, og vi sluttede hernede på Marina Syd, før vi skulle til Den Gyldne Hane, hvor vi kom for sent, fordi vi blev præsenteret for det her enormt spændende projekt. Det er en kanonidé, og jeg har heller ikke noget imod, at byrådet lukker erhvervshavnen. Jeg går ind for nytænkning, siger Ivan Bønneland, som fastslår, at "Kolding mangler boliger".

- Både til den almindelige klasse, til mellemklassen og til de velpolstrede, siger han.