60'er-nostalgi trak fulde huse og det giver mod på mere pigtråd

Det er mere end 50 år siden, at beatklubben Monster House første gang bød på rock'n'roll. To gange i weekenden blev klubben og minderne vakt til live.

- Jeg synes, der var en rigtig god stemning, og vi har hørt fra mange af dem, der kan huske Monster House, at de havde en rigtig god oplevelse. Der var en del blandt publikum, der har været med i gamle dage, og det var sjovt at se, hvordan de genoplevede musikken, og kunne genkende sig selv på nogle af de billeder, der blev vist, siger Rasmus Hymøller.

- Jeg tror godt, at vi kunne gøre det igen. Vi havde en god oplevelse, og det tror jeg også, at publikum havde. De fik genlevet tiden, siger Ramus Hymøller, der sammen med sin far Fritz Hymøller, og John Leif Petersen vækkede "monstret" til live.

Gennem 1960?erne arrangerede Monster House et utal af events. I weekenden blev klubben genoplivet med to koncerter på Dronning Dorothea Teatret. Foto: Henrik Kruse

Det var så fedt

Trekløveret, der stod bag koncerterne, har derfor fået mod på mere, når de lige har taget en slapper.

- Vi har da allerede lige vendt de hele, og jeg tror godt, at vi kunne finde på at gøre noget lignende igen. Det gik over al forventning. Men det kræver også noget arbejde at stable sådan en koncert på benene. Men når folk tager så godt imod, så får man lyst til mere, siger Rasmus Hymøller.

Stemningen fra 60erne blev vakt til live af orkestret Sixties og derudover stod også rockbandet Creedence Clearwater Repeated på scenen. Der var "snitter" til de sultne og i pausen blev Nicolai Johnsen, der stod bag Monster House, interviewet på scenen. Han var 13 år og skoleelev på Sdr. Vang Skole, da han startede Monster House i 1963.

- Det var så sjovt at være med. Det er 50 år siden, at jeg lukkede Monster House ned. Det er mange år siden. Og jeg synes virkelig, at de to orkestre gjorde det godt, siger Nicolai Johnsen, der blev interviewet på scenen af arrangør Fritz Hymøller.

- Jeg håber virkelig, at de gør noget lignende igen. Det var virkelig et godt arrangement. Det var så fedt, at der var fuldt hus lørdag.