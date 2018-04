600 troppede op til møde om ny motorvej

Næsten 600 mødte onsdag aften op i Lunderskov Hallen til Kolding Kommunes informationsmøde om den sandsynligvis kommende Hærvejsmotorvej. Der var tæsk til Vejdirektoratet.

Lunderskov: Vejdirektoratet kom i ilden onsdag aften, da næsten 600 beboere langs strækningen på den planlagte motorvej fra Give til Haderslev var mødt op til Kolding Kommunes lovede informationsmøde om den kæmpestore vejplan. Mødet afslørede, at borgerne fra blandt andet Stepping er voldsomt utilfredse med, at en linjeføring ned over Vamdrup og Stepping først i december er dukket op som en af de muligheder, som Vejdirektoratet nu er i gang med at miljøvurdere nærmere. Stregen eksisterede nemlig ikke på det kort, der var med som bilag, da motorvejsplanen var ude i en indledende høring sidste efterår, hvor Vejdirektoratet modtog i alt 221 høringssvar. Men der var altså kommet endnu flere, hvis den vestligste streg også havde været med på illustrationen til høringsmaterialet, fremgik det af flere vrede indlæg. - Jeg bor otte-ni kilometer væk fra den oprindelige streg. Fint, tænkte jeg dengang, så behøver jeg ikke komme med et høringssvar. - Nu foreslår jeg, at Vejdirektoratet udsætter sine undersøgelser i to måneder, så vi får mulighed for at give høringssvar, inden I starter forfra, lød det. En anden borger spurgte folketingsmedlem for Venstre, Eva Kjer Hansen, som deltog som tilhører i mødet, om hun ikke fandt det rimeligt, at borgerne i Stepping og alle andre beboere langs den nye mulige linjeføring får mulighed for at blive hørt.

Fakta Vejdirektoratet er i gang med at undersøge, hvordan en ny motorvej på strækningen fra Give og Billund til Haderslev vil påvirke natur, miljø, boligområder m.v.



De linjeføringer, der arbejdes med, er alle længst muligt væk fra bysamfundene på strækningen, typisk 500 meter, blev det oplyst på mødet i Lunderskov .



I slutningen af 2019 ventes direktoratet at være klar med et konkret forslag til linjeføring, hvorefter folketingspolitikerne skal træffe beslutning



Folketinget har endnu ikke fundet pengene til motorvejen, som ventes at koste omkring 20 milliarder kroner at anlægge.

Meget bredt bælte Og så kom Vejdirektoratets udsendte ellers på arbejde med at forklare, at ingen chancer for at komme med kommentarer til linjeførings-mulighederne er forspildt. Sagen er, at den første indledende høring blot var en meget bred høring om en motorvej i et meget bredt bælte fra Give til Haderslev, og at Vejdirektoratet først efter den indledende høring er kommet frem til de linjeføringer, fagfolkene tror mest på nu. - Vi er kede af, at det her er et issue, der optager mange af jer, men den indledende høring var ikke en afstemning om linjeføringer. - Den handlede om at få vores start på arbejdet gjort så god som mulig, og den har været med til at gøre os så kloge, at vi nu har flere muligheder, forklarede afdelingsleder Karsten Kirk Larsen og henviste til, at der kommer en ny høring, når Vejdirektoratet er klar med sine endelige forslag.