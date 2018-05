600 medarbejdere fra Kolding Sygehus skal på kursus i at håndtere demente patienter.

Kolding: Kolding Sygehus har netop modtaget en million kroner fra satspuljemidlerne til at gennemføre et stort uddannelsesprojekt. Formålet med uddannelsesprojektet er, at medarbejderne skal blive bedre til både at opdage demente og mentalt svækkede patienter og at blive bedre til at håndtere dem.

Uddannelsesprojektet er sat i søen som et samarbejde mellem fem afdelinger på Kolding Sygehus, og kvalitetskoordinator Rikke Poulsen fra Medicinsk Afdeling er tovholder sammen med klinisk sygeplejespecialist Pernille Langkilde. De to understreger, at en stor del af projektet handler om at have fokus på de pårørende og deres viden om patienten og at lære, hvordan man kan bruge andet end ord til at hjælpe en patient.

- Jeg mødte på et tidspunkt en ældre dement patient, som var meget urolig, men ved at spørge de pårørende fandt sygeplejerskerne ud af, at hun faldt til ro ved at tale om et billede af et barn, hun passede 40 år tilbage. Så det billede blev stillet ind på natbordet, fortæller Pernille Langkilde.

- Og det er meget vigtigt: At vi bruger den viden, de pårørende har, og som kan være med til, at patienten føler sig bedre tilpas: Måske falder patienten til ro ved at læse avis, ved at høre radio, eller måske ved at sygeplejersken synger en sang. Det virkede for en ældre dement mand, som nægtede at få børstet tænder.

Da sygeplejersken begyndte at synge, ville han godt være med til det, siger Pernille Langkilde.