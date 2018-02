550 deltagere: Lunderskov forbereder sig på megafest

Lunderskov: Knap 450 gæster har købt billet til forårets store 80'er og 90'er-fest i Lunderskov Hallen.

- Det er vi tilfredse med. Og mellem 100 og 150 mand har ringet for at høre, om vi åbner dørene senere på aftenen. Når vi lukker 100 ekstra gæster ind, så tror jeg, at vi sætter deltagerrekord. Jeg skal lige tjekke min bevilling for at se, hvor mange vi må være i hallen, siger Thomas Gravesen fra Lunderskov Motionsboksning, der står bag festen.

Den hidtidige rekord ligger på omkring 520 deltagere og blev sat ved den første temafest.

En del af forberedelserne til årets fest var at udnævne festambassadører.

Gjorde det en forskel, at der i år var ambassadører, der skulle tale varmt for festen?

- Ja, festen havde 18 ambassadører og takket være dem, blev begivenheden bredt ud over et større geografisk område. De talte med deres venner, der igen talte med deres venner. Vi har også reklameret for festen med radiospots i hele Syd- og Sønderjylland, svarer Thomas Gravesen.

Han vurderer, at lige godt halvdelen af gæsterne kommer fra Lunderskov-området.

- Men der kommer også folk fra for eksempel Esbjerg, Vejle og Rødekro, siger han.

Er der en enkelt, der mangler at købe billet, så skal vedkommende hurtigst muligt på banen, for den officielle tilmeldingsfrist er overskredet.

- Det er den lokale slagter, Asbjørns, der skal levere maden til buffeten, og han skal have besked om antallet af spisende gæster senest på fredag.