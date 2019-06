53-årig mand tiltalt for at ville sælge hash for over to millioner kroner

Ud over tiltalen om at ville sælge over 45 kilo hash er den 53-årige mand også tiltalt for ulovligt tvang, hæleri og tyveri. Sagen mod manden kører fredag.

Kolding: Fed, græs, tjald, pot eller bare hash.

Danmarks mest udbredte ulovlige stof har mange forskellige navne, og på de kriminelle gadehjørner i Danmark har det en mindst lige så høj værdi.

Et gram koster cirka 50 kroner på gadeplan, og derfor kunne politiet i slutningen af marts juble over at have fundet en større milliongevinst på en adresse i Kolding. Ifølge et anklageskrift mod en 53-årig kunne politiet nemlig konstatere, at den 53-årige opbevarede 44,7 kilo hash. På gadeplan ville det kunne indbringe ham over to millioner kroner.

Ifølge anklageskriftet opbevarede manden stoffet med henblik på at sælge det videre.

Ti måneder forinden fandt politiet desuden manden i besiddelse af 1046 gram hash på en adresse i Lunderskov, fremgår det af anklageskriftet.

Strafferammen for at sælge stoffer til et større antal personer eller mod et betydeligt vederlag er helt op til ti år.