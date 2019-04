53-årig kvinde skal et halvt år i fængsel: Stak sin udlejer i benet med kniv

Kolding: En 53-årig kvinde blev mandag idømt seks måneders ubetinget fængsel, efter Retten i Kolding fandt hende skyldig i grov vold.

Kvinden blev dømt for at have stukket sin udlejer i benet med en køkkenkniv under et skænderi i kvindens lejlighed. Den 53-årige var også tiltalt for at have drevet bordel i sin lejlighed, men anklager Pernille Moesborg kunne ved sagens start oplyse retten om, at den tiltale er blevet taget til genovervejelse.

Anklageren ville ikke uddybe beslutningen om at genoverveje forholdet over for JydskeVestkysten.

Den 53-årige har valgt at anke sagens afgørelse.

