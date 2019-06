En 53-årig mand indrømmede fredag i Retten i Kolding, at han havde opbevaret 44,7 kilo hash i en garage i Kolding. Det er en overtrædelse af den hårde narkoparagraf og hovedsagen til, at manden blev idømt to år og seks måneders fængsel. Han var også tiltalte for kriminelle forhold, som han nægtede, men blev dømt for. Manden har udbedt sig tid til at overveje, om han vil modtage eller anke dommen. Foto: Jonas Brønd Nielsen