50.000 børn er blevet klogere på deres hjemby

- Siden sin oprettelse har skoletjenesten været med til at give børn en større viden om lokalhistorien, og det giver dem selvtillid, for når de er ude at gå tur med deres forældre, så er det pludselig dem, der ved en hel masse om alt det, de går forbi. Jeg har hørt fra mange forældre, som er blevet trukket rundt i byen, fordi børnene kan huske mange af de historier, de har fået fortalt under et besøg i skoletjenesten, siger Kim Mikkelsen.

I andre tilbud går eleverne med museumslærer Kim Mikkelsen rundt i Kolding for at se og høre om de mange spor i bybilledet, der trækker dramatiske tråde bagud i historien.

undervisningstilbud til skoleklasser fra børnehaveklasse til 10. klassetrin, foreløbig kun for skoleklasser, der er hjemmehørende i Kolding Kommune.i et samarbejde mellem børne - og uddannelsesforvaltningen, kulturforvaltningen og Museet på Koldinghus og har to fokusområder:1. Historie, som varetages af Kim Mikkelsen. Kim Mikkelsen er ligeledes ansat til at varetage skoletjenesten på Museet på Koldinghus.2. Design, som varetages af Karen Bech.skoletjenestens tilbud under www.koldinghus.dk

Ejerskab til historien

På Koldinghus er direktør Janus Møller Jensen glad for, at skoletjenesten har grebet så stort et antal børn gennem de nu 15 år, tjenesten har eksisteret.

- Det gør mig stolt på slottets vegne. Det betyder, at eleverne møder historien som et levende aktiv, der gør det mere spændende for dem at bo lige præcis her, siger han og føjer til:

- Og for Koldinghus er det vigtigt, at børnene får et ejerskab til den lokale historie, for det betyder, at de i en tidlig alder bliver ambassadører for slottet og faktisk kan vise deres forældre rundt heroppe.