500 sommerhusejere til stormøde om stormsflodsdige

Kolding Kommune er tæt på at være klar med forslag til digebyggeri ved Grønninghoved, Binderup og Bjert. Sløret løftes på et møde i starten af april.

På mødet vil kommunen også fortælle om risikoen for oversvømmelse i området og hvilken form for kystsikring, kommunens fagfolk vil anbefale, at sommerhusejerne nikker ja til. Desuden kan sommerhusejerne blive klogere på økonomien i de forskellige digeprojekter. Det er nemlig dem selv, der skal betale regningen for den løsning, der eventuelt bliver valgt.

Helt præcist kommer det til at ske på et tre timer langt informationsmøde på Design- og Idrætsefterskolen Skamling i Sjølund lørdag den 6. marts fra klokken 13.30.

Kolding: Kolding Kommune er nu så langt fremme med forarbejdet til et stormflodsdige ved Binderup, Bjert og Grønninghoved, at kommunen inden længe kan præsentere et par løsningsforslag for de omkring 500 sommerhusejere i området.

Det eller de digeforslag, som Kolding Kommune har til stormflodsikring ved Grønninghoved, Binderup og Bjert, kommer i forhøring hos grundejerne i området efter borgermødet 6. april. Høringssvarene kommer derefter til politisk behandling efter sommerferien, og i første kvartal af 2020 kommer det endelige løsningsforslag i høring hos alle, som kan blive pålagt at bidrage til betalingen. Efter høringen skal byrådet træffe endelig beslutning - også det ventes at ske i første kvartal af 2020.

Åbent spørgsmål

Under mødet får sommerhusejerne mulighed for at stille spørgsmål, og bagefter kan de aflevere deres synspunkter skriftlig til kommunen.

Jakob Weber understreger, at kommunen er gået i gang med at arbejde på digeprojektet, fordi en gruppe sommerhusejere bad om det - og så har kommunen ganske enkelt pligt til at gå i gang.

- Men spørgsmålet om, hvorvidt stormflodssikringen skal laves, står stadigt åbent. Det er sommerhusejerne selv med til at afgøre, men vi vil gerne have, at man er klar over, hvad man siger nej til, hvis man siger nej, siger Jakob Weber.

På forhånd står det klart, at der ikke er enighed blandt sommerhusejerne om, at et stormfloddige er nødvendigt, idet der er dannet en protestgruppe, som mener, at et er overflødigt og penge ud ad vinduet.

Det er Kolding Byråd, som skal træffe den endelige beslutning om stormflodssikringen.