500 mennesker har søgt job i det nye Bauhaus

Opførelsen af det nye, store Bauhaus over for Kolding Storcenter skrider planmæssigt frem - og byggemarkedet har fået hele 500 ansøgninger til de 30 nye jobs, der følger med.

Kolding: Når Bauhaus til foråret slår dørene op til det nye byggevarehus på godt 14.000 kvadratmeter overfor Kolding Storcenter, følger samtlige medarbejdere fra det eksisterende byggevarehus på Mønten med.

- Vi er meget glade for, at alle 44 nuværende medarbejdere har sagt ja tak til at flytte med. Men da vi både fordobler vores areal og antallet af varenumre, har vi brug for flere gode kolleger, og vi skal derfor ansætte 30 nye medarbejdere, siger varehuschef Lars Dalsgaard i en pressemeddelelse.

Det er ikke gået upåagtet hen.

Ansøgningerne er væltet ind, og Bauhaus har fået godt 500 ansøgninger til de ledige stillinger, fortæller Lars Dalsgård. Da Bauhaus løbende afholder samtaler, bliver de ledige job besat hen ad vejen, og det varer da heller ikke lang tid, før Lars Dalsgaard forventer at melde fuldt hus og alle job besat.

Alle nye medarbejdere kommer på et internt kursus, så de er parate til at servicere kunderne. Det nye byggemarked får plads til over 120.000 forskellige produkter på hylderne, og som noget nyt i Kolding vil der også være en drive-in trælast og en stor afdeling med salg til erhvervskunder i Kolding og omegn.

- I år har Bauhaus 30 års jubilæum i Danmark, og vi glæder os til at fejre begivenheden med at åbne et nyt byggevarehus i Kolding, hvor det hele startede for 30 år siden, slutter varehuschefen, der understreger, at byggevarehuset på Mønten holder åbent som normalt, helt ind til det nye Bauhaus slår dørene op på hjørnet af Vejlevej og Esbjergvej. /exp