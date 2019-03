50 vamdrupper samlede mange sække affald: Fandt fyrværkeri, cigaretskodder og computer

Vamdrup: Selvom der står store, grønne containere på parkeringspladsen, og selvom der er skraldespande foran indgangen til Brugsen i Vamdrup, så flød det alligevel med affald i området omkring Brugsen og Torvet, da der søndag var affaldsindsamling i Vamdrup.

Derfor var Anne Mette Fyhn og Kenneth Vestergaard stadig i fuld gang i området, da affaldsindsamlingen nærmede sig sin afslutning søndag eftermiddag.

- Vi har fundet mange cigaretskodder og meget fyrværkeri. Der ligger affald ud over det hele, og det virker til, at der er mange, der bare smider det på parkeringspladsen, siger Kenneth Vestergaard.

Det er anden gang, Kenneth Vestergaard deltager i affaldsindsamlingen, og i år lykkedes han sig med at lokke Anne Mette Fyhn med. De to er kollegaer i Brugsen og deltog sammen i den årlige affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforenings står bag og foregik over hele landet søndag.

- Jeg synes, der ligger rigtig meget affald, når jeg er ude at gå tur her i byen. Der er også meget i dag, faktisk er jeg overrasket over, hvor meget affald vi har samlet, siger Anne Mette Fyhn, der forsikrer, at hun vender tilbage til affaldsindsamlingen igen.

- Det er ikke sidste gang, jeg har været med, siger hun.