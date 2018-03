50 fortove bliver i år renoveret i Kolding Kommune

De fortove, som skal renoveres i 2018, er udvalgt ud fra to kriterier. Dels har Vejdirektoratet lavet en omfattende registrering af samtlige fortove ud fra en karakterskala fra 1 til 5. Dels bliver de fortove, som alligevel skal graves op inden for den nærmeste fremtid, rykket frem på listen.

- Byrådet har de seneste år afsat ekstra penge til renovering af fortove i erkendelse af, at standen af vores fortove var - og stadig er - for dårlig. I år er der 3,5 mio. kr. ekstra til fortove. Det løser ikke alle problemer, men det bidrager til, at vi lige så stille indhenter efterslæbet på vores fortovsrenovering, siger Jakob Ville, formand for teknik- og klimaudvalget, i pressemeddelelsen.

Nye fliser

- Vi koordinerer vores arbejde med de planer, som de forskellige forsyningsselskaber har. Hvis et fortov i dårlig stand alligevel skal graves op, fordi der f.eks. skal lægges fiberledninger ned eller kabler til ny gadebelysning, så giver det god mening at renovere fortovet i samme ombæring. Det sparer penge, og det sparer naboer og fodgængere for besværet ved flere opgravninger, fortæller fagansvarlig Kim Bauenhøj fra Kolding Kommune i pressemeddelelsen.

De strækninger, som renoveres i 2018, er dem, som scorer lavt i Vejdirektoratets registrering, og som samtidig skal graves op, i forbindelse med at der lægges nye kabler. Hvis gravearbejdet bliver forsinket, eller hvis der opstår behov for at grave et andet fortov op i 2018, så kan det blive nødvendigt at ændre på listen.

Hvordan fortovsrenoveringen gribes an, afhænger af det enkelte fortov. Men typisk indebærer arbejdet, at der lægges nye fliser. Samtidig vurderer entreprenøren, om bunden under fliserne er god nok, og hvis ikke bygges der et nyt fundament op til fliserne. Endelig tjekkes kantstenen.

Et nyrenoveret fortov har en levetid på 40 år.