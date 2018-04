50 år efter den store dag samledes 54'erne til guldkonfirmation

For 50 år siden blev årgang 1954 konfirmeret i Ødis Kirke. Søndag samledes konfirmanderne igen for at mindes og tale om gamle dage.

Ødis: Blandt Ida Bladts gaver var en morgenkåbe. En lyserød morgenkåbe med tøfler til. Og så fik hun også et fotoalbum. - Det var en stor dag, som man havde glædet sig til. Jeg kan huske, at vi var mange i kirken, fortæller hun. Ida Bladt blev konfirmeret i 1968. To klasser med elever fra Ødis, Ødis-Bramdrup, Fovslet og andre landsbyer i området blev konfirmeret dette år, fordelt på et forårs- og et efterårshold. Ifølge en af guldkonfirmanderne blev 31 konfirmeret i foråret og otte i efteråret. Den skæve fordeling skyldtes, at man selv kunne vælge, og de fleste foretrak altså forår. - Der var meget liv i Ødis dengang. Vi havde en brugs, et bageriudsalg og en cykelhandler. Jeg har et minde om en tryg barndom. Vi havde næsten alle hjemmegående mødre, og der var mange børn. Der var altid børn, der rendte rundt, som man kunne lege med, husker Inge Klaaborg. Søndag var alle konfirmanderne fra 1968 inviteret tilbage til Ødis Kirke, hvor de blev konfirmeret for 50 år siden. Klokken ni mødtes de til morgenkaffe og rundstykker i kirkehuset. - Det er skægt, at man ikke kan kende hinanden, men det kan man altså ikke. Jeg kan i hvert fald ikke, konstaterer Christian Mauritsen, som også fortæller, at han faktisk ikke kan huske noget fra sin konfirmation.

Det er så fantastisk at tage imod folk i døren. At se hvor glade folk er, og hvor meget de har at tale med hinanden om. Kardi Lage, guldkonfirmand