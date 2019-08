49-årig mand bragt i detentionen efter højtråbende skænderi med ekskæreste

Kolding: Klokken 21.54 tirsdag blev politiet kaldt ud til husspektakler i en lejlighed på Frydsvej, hvor en 49-årig mand råbte meget højt i forbindelse med et skænderi med ekskæresten. Begge var meget påvirket af alkohol, oplyser vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.

Manden og kvinden havde blandt andet skubbet til hinanden, og da politiet ankom til lejligheden, var manden meget aggressiv overfor patruljen, og han blev derfor anholdt. Han blev kørt til Vejle og sat i detentionen, indtil han faldt til ro igen, hvorefter han blev løsladt.

Manden får to sigtelser for at overtræde ordensbekendtgørelsen.