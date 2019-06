- Tallene fortæller, at de virksomheder, vi har i Kolding, har formået at få rigtig meget ud af opsvinget. Måske også lidt mere end i de andre kommuner. Men helt generelt så er Trekantområdet jo et "powerhouse", siger Morten Bjørn Hansen.

- Det er flot, at vi ligger på ti procent. For hele landet er tallet syv procent. Så vi må sige, at det er godt gået af de lokale virksomheder, siger Morten Bjørn Hansen, der er administrerende direktør i Business Kolding, der står for kommunens erhvervsfremme.

Det betyder, at der er skabt cirka 4800 nye arbejdspladser siden fjerde kvartal 2014. Tallene dækker både over fuldtids- og deltidsbeskæftigede. I samme periode er beskæftigelsen i Vejle steget med 8,9 procent, og i Fredericia, Vejen, Billund og Middelfart er tallet 6,8 procent, men tallet i Haderslev er minus 0,7 procent.

Økonomisk medvind

Han fremhæver blandt andet byens uddannelsesinstitutioner som et stærkt kort, og så er den geografiske placering fortsat en styrke i forhold til rekruttering.

- Samtidig er det vigtigt, at der begynder at komme gang i boligbyggeriet. Det er vigtigt i forhold til erhvervslivet, at det kan se, at byen vokser. Det gælder både i forhold til villakvarterer og lejligheder i Kolding. Det, tror jeg, har stor betydning, siger Morten Bjørn Hansen.

Borgmester Jørn Pedersen (V) er naturligvis glad for udviklingen, og at ambitionen om at skabe 3.000 nye job inden 2022 allerede er opfyldt.

- Det er klart, at vi har haft økonomisk medvind i ryggen, men det har mange andre kommuner jo også haft. Jeg tror på, at arbejdet med at udvikle erhvervslivet og tiltrække nye borgere med attraktive boligområder, som vi har i Kolding, er forklaringen på vores flotte resultater, udtaler Jørn Pedersen.