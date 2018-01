48 er kommet i småjob: Virksomhederne ser store fordele

Jobcenter Kolding havde et mål om at formidle 50 småjob via småjobservicen mellem august og december 2017. De nåede 48, og det er jobcenterchef Jakob Gudbrand fint tilfreds med. Foto: Colourbox

Jobcenter Koldings småjobservice formidlede 48 småjob på fem måneder i 2017. Målet for det nye år er 150.

Kolding: Det er ikke kun fuldtidsansatte, mange virksomheder higer efter. Også medarbejdere, der eksempelvis skal løse en kortvarig opgave, agere alt-mulig-mand eller arbejde på et lager på deltid, er i høj kurs. Derfor startede Jobcenter Kolding en såkaldt småjobservice tilbage i august 2017, og ved udgangen af 2017 havde servicen formidlet 48 småjob til ledige. - Det er en god opstart, som vi er tilfredse med. Vi vil gerne mere af det, og derfor fortsætter vi også med at arbejde med småjob. Det er en fleksibel arbejdskraft, virksomhederne gerne vil have, og der er flere virksomheder, der ser fordele og muligheder i at få den rette arbejdskraft til opgaverne gennem vores småjobservice, siger jobcenterchef Jakob Gudbrand. Virksomhederne henter oftest medarbejdere ind via småjobservice, hvis de skal have løst en konkret opgave, eller der er opgaver, som ikke kræver 37 timer om ugen. Det kan eksempelvis være, at en virksomhed har fået en stor ordre, der kræver ekstra hænder i en periode, eller at der skal lidt flere timer til lagerarbejdet grundet ordrestigning.

Småjobservice Småjobservicen består af to konsulenter, der målrettet har fokus på at formidle småjob. Derudover kan de øvrige jobkonsulenter hos Jobcenter Kolding også sende borgere i småjob. Dermed er de 48 borgere, der er kommet i småjob via småjobservicen, kun en del af alle dem, der er kommet i småjob i 2017.Forskellen er dog, at konsulenterne i småjobservicen er opsøgende i forhold til virksomhederne. Konsulenterne udvælger egnede borgere, der kan gøre sig gældende i et konkret job.

Mange virksomheder er med Jobcenter Kolding forventede, at der sidste år ville være 20 virksomheder, der benyttede sig af småjobservicen. Da 2017 gik på hæld, var det tal 41. - Jeg synes, det siger noget om, at det er en arbejdskraft, som flere virksomheder har fået øjnene op for. Det giver god mening for mange virksomheder, at man ansætter på den her måde, siger Jakob Gudbrand. Derfor er ambitionerne også skruet godt op for 2018. - Vi vil gerne hjælpe virksomhederne med at skaffe 150 småjob, og vi tror på, det nok skal lykkes. Det handler om at få lavet et godt match mellem virksomhed og borger, siger jobcenterchefen.