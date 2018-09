Der var lagt op til, at en 48-årig mand skulle tilstå, at han havde aftale med en 13-årig pige for at dyrke sex med hende. Men mandens forklaring var ikke klar nok til at kunne bruges som tilståelse i sagen. Pigen var i øvrigt slet ikke en pige.

Efter planen skulle den 48-årige have tilstået, at han i december 2016 havde aftalt med en 13-årig pige, at de to skulle mødes "for at have sex og anden seksuel omgang," som det lyder i anklageskriftet.

Mødte ikke en pige

Det står klart, at den 48-årige gik af sted. Og det er her, sagen tager en drejning. For den 13-årige pige viste sig nemlig ikke at være en pige. Det var i stedet en 35-årig mand, der udgav sig for at være den 13-årige pige, og han stoppede den 48-årige sigtede på vejen hen til "pigen".

Den 35-årige blev i juni idømt et år og tre måneders fængsel for blandt andet at have narret sin hjerneskadede ven og nabo for hundredtusindvis af kroner. I straffen blev der også lagt vægt på, at den 35-årige havde afpresset en mand, som han havde udgivet sig for at være en 13-årig pige over for.

Den afpressede er den 48-årige sigtede, der tirsdag skulle have tilstået, men som altså ikke forklarede sig klart nok til, at retten kunne bruge hans forklaring som en tilståelse.

Derfor er sagen nu udskudt, mens det bliver overvejet, om der skal rejses tiltale.