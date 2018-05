47-årig sigtet for at stjæle vodka og cigaretter

Kolding: Lørdag blev en 47-årig mand fra Kolding sigtet for at have stjålet fra to butikker.

Ifølge politiet har manden klokken 14.42 stjålet fem flasker vodka fra Lidl på Vejlevej, og samme aften, klokken 20.55, er manden sigtet for at have stjålet dåseøl og cigaretter fra Circle K på Vejlevej.

Manden blev sigtet, afhørt og løsladt.