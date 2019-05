46 spillere, ledere og trænere var til stævne i Årup

Bramdrupdam: Forleden tog 46 forventningsfulde piger og drenge samt ledere og trænere fra Bramdrupdam Håndbold til stævne i Årup. Her blev den årlige Frø Cup afviklet. Det var, skriver Jens Bredlund i en pressemeddelelse, især de yngste spillere, der havde sommerfugle i maven forud for stævnet. Men dem slap de hurtigt "løs", da først kampene blev fløjtet i gang. Og U10 pigerne var ikke mere benovede over arrangementet end, at de endte med at tage guld i deres række.

U12-pigerne spillede sig til en flot andenplads, så der var store smil og rosende ord fra alle sider, og pigerne er klar næste år igen, fastslår Jens Bredlund. /exp