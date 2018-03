46 nye medlemmer i Koldinghus Ordnen

Kolding: Koldinghus Ordnen fik ved optagelsen af nye medlemmer i marts en sjov oplevelse. De 46 kandidater var i vinterferien alle frivillige ved eventen Haunted Castle på Koldinghus. Haunted Castle er et koncept udviklet i samarbejde mellem Dystopia Entertainment og Koldinghus, hvor gæsterne bliver involveret ved at lade dem tage del i den uhyggelige fortolkning af historiske begivenheder på Koldinghus. Optagelsen på Koldinghus involverer også kandidaterne, og aktørerne fra Koldinghus Ordnen skulle ved optagelsen spille op til 46 skuespillere. De livlige skuespillere, som kom fra alle landsdele i Danmark, leverede både medspil og modspil til meget stor fornøjelse for begge parter.

- Vi er beærede over at måtte bruge Koldinghus Ordnen i historien til Haunted Castle og er nu stolte over at kunne kalde os medlemmer af ordnen. Vi glæder os til mange gode år i deres selskab, udtaler lederen af Dystopia, Jonas Bøgh Pedersen, i en pressemeddelelse.