Kolding: Det er en dyr fornøjelse for Kolding Kommune at fyre sin skolechef gennem de seneste lidt over to år, den 46-årige Lars Svenson.

Den nu tidligere skolechef var ansat som tjenestemand, og det betyder, at kommunen skal udbetale tjenestemandspension til ham i resten af hans liv.

Da Lars Svenson endnu er meget langt fra pensionsalderen, hænger kommunen altså på en regning med en meget lang horisont. Kommunens udbetaling af tjenestemandspension til den tidligere skolechef begynder fra 1. august i år, hvor han officielt fratræder sit job.

Lars Svenson underskrev sidste søndag den fratrædelsesaftale, som han indgik med kommunen, efter at et enigt økonomiudvalg to dage tidligere valgte at indlede en afskedigelsessag mod ham.

Som tjenestemand er han berettiget til hvert eneste år derefter at få udbetalt det beløb, han har opsparet i såkaldt egenpension. Størrelsen af dette beløb afhænger af, hvor stor en løn Lars Svenson har haft under sine ansættelser som tjenestemand, og af hvor længe han har været tjenestemand.