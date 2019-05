450.000 kroner i støtte: Regionen sikrer kæmpe sangerfest på Skamlingsbanken

Region Syddanmark sender 450.000 kroner i retning mod Skamlingsbanken, hvor der næste år skal holdes en kæmpe sangerfest for at markere 100 året for genforeningen med Sønderjylland. Projektet omfatter også flere radioprogrammer, skolematerialer og en cd med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Kolding: Folkemøderne som støtte til den danske sag var med til at gøre Skamlingsbanken kendt over hele landet, og nu bliver traditionen genoptaget for en enkelt dag - nemlig den 6. juni 2020 - når man næste år markerer, at det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med resten Danmark.

Her bliver folkemødet forvandlet til en sangerfest, hvor den danske sangskat er i fokus. Sangerfesten er en realitet, efter at Region Syddanmark har besluttet at støtte projektet med 450.000 kroner. Det svarer til halvdelen af budgettet for det store arrangement, der kan opdeles i fire underprojektet.

Først og fremmest er der selve sangerfesten, som man håber kan lokke nogle tusinde ud i de bakkede omgivelser sammen med 500-700 korsangere fra hele landet. Her bliver både optræden og fællessang, når korene synger egne udvalgte værker og fællesværker. Aktiviteterne kommer dels til at foregå på en stor hovedscene, dels i et folkeligt telt med fællessang, musik og foredrag.

- Jeg er glad for, at projektet bliver til noget, for det er en spændende måde at knytte fortiden sammen med nutiden, siger Søren Rasmussen (DF), som er formand for udvalget for regional udvikling i Regionsrådet for Syddanmark.