45-årige Miriam skal være mormor: Jeg holder øje med min mobiltelefon hele tiden

- Jeg skal være mormor. Min datter er 26 år gammel og sat til at føde den 27. februar. Hun skal have en pige, det ved vi allerede. Det er første gang, så det er vildt spændende. Det er bare noget helt specielt at få sit første barnebarn. Jeg holder øje med min mobiltelefon hele tiden.

- Jeg tror, det kommer til at berige mit liv. Jeg bruger meget tid på min chihuahua-hund og mit kolonihavehus, men nu håber jeg selvfølgelig også, at jeg får lov til at passe mit barnebarn engang imellem. Min mor lever stadig, så næste gang vi bliver samlet, er vi fire piger. Det bliver noget særligt at være fire generationer. Det bliver bare så fedt.

- Det har været fantastisk at følge min datter - se hendes mave bliver større og større. Hun har klaret sig godt med uddannelse og job, og nu skal hun også være mor. Så bliver jeg lidt stolt, for så har jeg jo jo også gjort det godt et eller andet sted.