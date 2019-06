45-årig tiltalt for at have svindlet virksomheder for over 126.000 kroner

En 45-årig mand er tiltalt for at have købt blandt andet træpiller og elektronik på sin arbejdsgivers regning. Ifølge anklageskriftet har han eksempelvis købt et tv og tre iPads til næsten 20.000 kroner.

Kolding: Det tager længere tid end forventet at afslutte en sag om mandatsvig, der i denne uge har kørt ved Retten i Kolding. Sagen drejer sig om en 45-årige mand, der er tiltalt for at have svindlet sine arbejdsgivere for i alt 126.956 kroner. Da retsmødet var ovre, og dommen ifølge planen burde være faldet, manglede der stadig at blive afhørt to vidner. Det oplyser Therese Marie Brüner, der er anklager i sagen. - Jeg forventer, at sagen først vil blive færdigbehandlet engang i efteråret, siger Therese Marie Brüner.

Syv forhold Hovedpersonen i sagen, den 45-årige mand, er tiltalt for at have begået mandatsvig, mens han først var ansat i en virksomhed i Kolding og siden en anden virksomhed i Vejle. I alt består sagen af syv forhold, fremgår det af anklageskriftet mod den 45-årige. Mandatsvig er, når man som forvalter af en andens formue giver den anden et tab for at give sig selv eller andre en gevinst. Sager om mandatsvig tager typisk sit udgangspunkt i foreninger eller virksomheder. Den 45-årige har ifølge anklagetskriftet svindlet i syv tilfælde og på virksomhedens bekostning anskaffet sig alt fra træpiller, elektronik og specialfremstillede vvs-artikler. Forholdene, som manden er tiltalt for, strækker sig over en periode på et års tid tilbage i 2013 og 2014.

Træpiller og elektronik Ifølge anklageskriftet startede den 45-årige med at svindle i det små. I det første forhold står der således, at han, der på tidspunktet var ansat som projektleder ved Kolding-virksomheden, bestilte tre paller med træpiller, der blev faktureret til virksomheden, selvom træpillerne blev leveret direkte til tiltalte, der brugte dem privat. Det kostede angiveligt virksomheden 5951,60 kroner. Dette nummer gentog han ifølge anklageskriftet en halvanden måned senere, hvor han igen bestilte træpiller. Herefter ser det ud som om, den 45-årige fik blod på tanden og svindlede for et over tre gange så stort beløb som tidligere. Tiltalte gik nemlig fra træpiller til elektronik og bestilte tre iPads og et tv til en samlet pris på 19.546,25 kroner med henvisning til et større byggeprojekt i Kolding, selvom effekterne blev leveret direkte til sigtede. Det hele kulminerede, da han på sit nye arbejde i Vejle godkendte, at der blev omfaktureret vvs-artikler for et samlet beløb på 57.567 kroner, hvilket betød, at virksomheden led et tab på samme beløb.