44-årige Søs: Uden Café Paraplyen ville jeg isolere mig i kaos

For 44-årige Søs Holme Frederiksen er Café Paraplyen et sted, hvor hun kan komme og møde nogle mennesker. Uden stedet frygter hun, at hun ville komme til at isolere sig selv i sin lejlighed. JydskeVestkysten har været på Café Paraplyen og talt med nogle af stedets gæster.

- Hvis jeg ikke kom her, ville jeg nok ende med at sidde og isolere mig hjemme i min lejlighed. Café Paraplyen giver mig et sted, hvor jeg kan være social og komme ud og snakke med nogle mennesker. Hvis jeg ikke havde stedet, ville det ende med kaos og uro i hovedet på mig, siger 44-årige Søs Holme Frederiksen.

Alle tre er faste gæster på Café Paraplyen. Søs Holme Frederiksen og Karsten Mikkelsen kommer her dagligt. Nogle gange flere om dagen. For få en bid mad, en kop kaffe eller bare en snak med en af caféens andre gæster. Yvette Hansen kommer to-tre gange om ugen. Nok med pil op ad, bliver det bemærket.

Kolding: I et hjørne på Café Paraplyen sidder Yvette Hansen og Søs Holme Frederiksen og fører en lavmælt samtale. Et par borde derfra spiser Karsten Mikkelsen resterne af sin tunsalat.

Ivan Nielsen er endnu en af Café Paraplyens gæster. Faktisk er han også frivillig og kalder sig selv for "opvasker af første grad". Denne søndag tog Ivan Nielsen muntert imod journalisten og serverede kaffe med et smil. Foto: Casper Vagner Christensen

Ugentlig gåtur

Netop ensomme er en del Café Paraplyens primære målgruppe. Caféen er et af Koldings syv sociale værestæder for forskellige målgrupper af udsatte og sårbare mennesker. Herunder også psykisk syge og folk fra gaden. Blandt andet. For Paraplyen er for alle.

- Jeg vil gerne være med til at støtte om som et sted som det her. Der kommer mange fornuftige mennesker her. Jeg får nogle gode snakke hernede med mennesker, som jeg nødvendigvis ikke ville se uden for caféen, siger Yvette Hansen, der er 55 år og begyndte at komme på caféen, efter hun blev syg.

Hun og Søs Holme Frederiksen har lært hinanden at kende gennem Paraplyen. De to er blevet tætte og bruger en del tid sammen i caféen, og de tilbringer også tid sammen uden for caféens hyggelige rammer. Yvette Hansen og Søs Holme Frederiksen har nemlig en fast, ugentlig tradition.

- Hver uge går vi en tur. Den er stort set forskellig fra gang til gang. Vi snakker, og jeg får dyrket noget motion. Det er en god måde for mig at få dyrket motion på. Turene har været med til at hjælpe mig med at tabe 12-15 kilo, siger Søs.

- Jeg ville blive ked af det, hvis stedet lukkede. Jeg har brugt det en del, og jeg har mødt en masse forskellige mennesker. Jeg kan godt lide den mangfoldighed, der er her, siger Yvette Hansen.