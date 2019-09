44-årig slagsbror fulgt hjem af politiet: Tog straks i byen for at slås igen

Kolding: Der var optøjer mellem flere mennesker inde på Zwei Grosse Bier Bar på Jernbanegade i Kolding natten til søndag. Klokken 01:13 fik Syd-og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om slag og spark mellem flere af barens gæster.

Da en patrulje ankom til baren, var der ro på situationen, men betjentene tilbageholdte en 44-årig mand, som var været mest aktiv i slåskampen.

Betjentene sigtede ham for restaurationsloven og eskorterede ham hjem i seng og bad ham om at blive hjemme resten af natten for at sove den ud.

Men den 44-årige mand forstod vist ikke hentydningen, for klokken 03:20 fandt en patrulje ham igen - denne gang ude foran samme beværtning i en ny slåskamp. Den 44-årige fik dermed en sigtelse for ordensbekendtgørelsen oven i hatten og fik lov til at sove på detentionen i fem timer, indtil han var ædru nok til at blive løsladt.