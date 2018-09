4354 borgere har - foreløbig - lagt billet ind på at opleve Obama

Efter 24 timer har 4354 Kolding-borgere været forbi kommunens hjemmeside for at deltage i lodtrækningen om ti fribilletter til Obama-besøget den 28. september.

- Når nu politikerne i økonomiudvalget har besluttet, at de gerne vil deltage i eventen, og så vil invitere 10 borgere med, så er det fedt, at der er så mange, der har lyst til at deltage. Jeg synes, det en vældig stor interesse efter et døgn, siger Lars Svoger, der er kommunikationschef i Kolding Kommune.

Kolding Kommune råder over 27 billetter til arrangementet på Syddansk Universitet, og økonomiudvalget har besluttet, at ti af billetterne går til borgere i Kolding, der vil deltage i lodtrækningen.

Tilmeld dig lodtrækningen via Kolding Kommunes hjemmeside: www.kolding.dk/billet Sidste frist for at deltage er torsdag den 20. september kl. 24Udtrækningen vil foregå i byrådssalen den 24. september kl. 10.Har du ikke adgang til internettet hjemmefra så gå på biblioteket og få hjælp til at tilmelde dig lodtrækningen.

Stolthed over besøget

Lodtrækningen foregår mandag den 24. september klokken 10 på Kolding Rådhus, hvor borgmesteren og redaktøren på JydskeVestkysten i Kolding og Ugeavisen Kolding, Laust Tuxen Hedegaard, finder navnene på de ti heldige vindere, som får direkte besked.

- Det er et arrangement for studerende og erhvervslivet, og så foregår det på engelsk. Det her viser, at der er rigtige mange i Kolding, der føler en stolthed over, at Obama kommer til byen, og de gerne vil deltage, siger Lars Svoger.

For at kunne deltage i lodtrækning skal du bo i Kolding Kommune og være over 18 år.

Har I sat et tal på, hvor mange I håber, der vil deltage i lodtrækningen?

- Nej, vi er bare glade for, at så mange som muligt får tilbuddet om at være med, siger Lars Svoger.

Flere borgere har forsøgt at komme med i puljen med sit navn flere gange. Men det er spildte kræfter at udfylde tilmeldingen flere gange. Kommunikationschefen oplyser, at alle dubletter bliver sorteret fra.