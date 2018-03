4,2 mio. kr. skal booste lokale iværksætterdrømme

Renten er i den høje ende, til gengæld er der ikke krav om sikkerhed, når StartupBoost udlåner op til 250.000 kroner til iværksættere. Ni erhvervsfolk i Kolding har doneret i gennemsnit 200.000 kroner til StartupBoost, hvis eneste formål er at understøtte iværksætteri inden for kommunegrænsen.

- Der er økonomi i StartupBoost til at lave cirka ti lån om året op til 250.000 kroner i flere år. Og så skal renteindtægterne begynde at rulle ind, så vi får lavet det, man kalder en "evergreen-konstruktion", som betyder, at penge, der kommer hjem, investeres i nye iværksætterselskaber. På den måde kommer pengene mange til gavn, siger Claus Nygaard Jensen, der er chef for iværksætteri og entreprenørskab i Business Kolding, og han er også ny direktør i selskabet.

Nu bliver nogle af pengene lagt over i iværksætterselskabet StartupBoost, der udelukkende har til formål at understøtte iværksætteri i Kolding Kommune.

Kolding: Iværksættere har nu mulighed for at låne penge til at kickstarte deres iværksætterdrøm.

StartupBoost tilbyder både legater og lån, samt adgang til etablerede virksomheders viden og ressourcer. Iværksættervirksomheden kommer også igennem et udviklingsprogram. For at komme i betragtning skal virksomheden være placeret i Kolding Kommune. Det er foreningen Business Kolding, der har taget initiativ til at oprette selskabet. Direktøren er Claus Nygaard Jensen, der er chef for iværksætteri og entreprenørskab i Business Kolding. Læs på www.startupboost.dk

Høj rente, ingen sikkerhed

Foreningen kaster to millioner kroner i det nye selskab, og derudover har en række erhvervsfolk fra Kolding smidt i gennemsnit 200.000 kroner i puljen, så selskabet har 4,2 millioner kroner, man kan bruge på at støtte iværksættere i Kolding Kommune.

Pengene i puljen skal bruges til at hjælpe iværksættere, der har svært ved at finde finansiering gennem de traditionelle kanaler. Gennem det nye selskab får iværksættere mulighed for at låne penge i form af et såkaldt ansvarligt lån på op til 250.000 kroner. Det er et lån, hvor iværksættere ikke skal stille nogen form for sikkerhed.

- Renten ligger på ti procent om året, og det er jo noget højere, end hvis du kan bevise, at du har en stor omsætning. Men for mange iværksættere vil alternativet være, at de ikke kan låne penge. På den måde afspejler renten den risiko, vi tager, siger Claus Nygaard Jensen.

Men pengene er langt fra det eneste, der følger med, når StartupBoost har vurderet, om forretningsideen har potentiale, lyder fra direktøren.

- Iværksætterne får adgang til investorer, der har prøvet mange ting, og som har nogle ressourcer. Vi kan hjælpe dem på mange forskellige måder, og der er mange af investorerne, der selv har prøvet iværksætteri, siger Claus Nygaard Jensen.